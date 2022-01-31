В России новый суточный рекорд заражений ковидом — 124 070 случаев. В Москве вводят дополнительные койки в детских стационарах
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По состоянию на утро 31 января в России зарегистрированы 124 070 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом. Это очередной суточный максимум. Рекордные показатели заболеваемости фиксируются в России ежедневно с 21 января на фоне распространения варианта коронавируса омикрон.
Больше всего заболевших в Москве (+23417 человек за сутки), Петербурге (+15802) и Московской области (+11470). Общее число заболевших с начала пандемии достигло 11 861 077 человек.
На фоне распространения омикрона фиксируется увеличение заболеваний среди детей. В Москве в связи с этим увеличили коечный фонд в детских стационарах. При этом источник «Медузы», близкий к мэрии Москвы, утверждает, что власти не планируют переводить школьников на дистанционное обучение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал неактуальным вопрос о возможном введении локдауна на федеральном уровне.
За минувшие сутки от коронавируса в России умер 621 человек, а всего с начала пандемии — 331 349 человек.
Выздоровели в общей сложности 10 248 281 человек, в том числе 30 130 пациентов выписались из больниц за последние 24 часа.