В Петербурге из-за ковида ввели жесткие ограничения для детей. В городе почти втрое выросло число госпитализаций несовершеннолетних

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Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA

Власти Петербурга объявили о введении дополнительных антиковидных ограничений для детей до 18 лет, сообщается на сайте городской администрации. Ограничения будут действовать с 28 января по 13 февраля 2022 года. Они предусматривают, что:

детям будет запрещено посещать зоопарки, музеи, выставки, бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концерты, кинотеатры, крытые ледовые катки, океанариумы, аттракционы;

все дополнительные общеобразовательные программы, как частные, так и государственные, которые проводят вне общеобразовательных школ, станут проводить дистанционно;

очная работа художественных, технических и иных кружков, секций, студий для несовершеннолетних будет приостановлена;

будут запрещены физкультурные и спортивные мероприятия с участием детей (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы).

Новые ограничения ввели на фоне роста числа детей, госпитализированных с диагнозом COVID-19. «Если с 3 по 9 января всего было госпитализировано 93 ребенка с COVID-19, с 10 по 16 января — 126, то с 17 по 23 января — уже 246 детей», — рассказали «Фонтанке» в городском комитете по здравоохранению.

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24 января петербургский комитет по образованию сообщил, что из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на дистанционное обучение перевели 1018 классов в 253 школах города (это 5% от всех классов в городе). За неделю число карантинных классов выросло более чем в 100 раз — еще 17 января дистанционно учились только девять классов в восьми школах.

По данным проекта Gogov, собирающего статистику о коронавирусе, в Петербурге к 25 января выявили максимальное число случаев заражения вариантом коронавируса омикрон среди всех регионов России — 2637 случаев. По этому показателю Петербург опередил Москву, где омикрон выявили у 2463 человек. Всего в 73 регионах страны, где обнаружили омикрон, этот вариант коронавируса зарегистрировали у более семи тысяч человек.

В начале января в России начался подъем заболеваемости COVID-19, вызванный в том числе распространением варианта коронавируса омикрон. Последние дни в России, по данным федерального оперативного штаба по коронавирусу, регистрируют рекордное число заболевших. По состоянию на утро 25 января в России за последние сутки выявили 67 809 случаев заражения, в том числе почти 19 тысяч в Москве и свыше 9700 в Петербурге.

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