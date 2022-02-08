«Мы уже живем в цивилизованном мире». Глава Минюста пообещал душ в СИЗО в каждой камере, но только в будущих проектах изоляторов

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Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что в исправительных колониях и СИЗО необходимо соблюдать «принцип разумности ограничений», а правила внутреннего распорядка в таких заведениях «не должны поражать человеческое достоинство».

«Учреждения нашей пенитенциарной системы должны приобрести, как мне кажется, другой облик», — сказал глава Минюста уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».

В частности, сообщает «Интерфакс», к неразумным ограничениям, по словам Чуйченко, относится правило о помывке заключенных раз в неделю.

«Мы уже живем в цивилизованном мире, и никак нельзя это рассматривать в качестве нормальной вещи», — заявил глава Минюста, пообещав что в будущих проектах новых СИЗО будут предусмотрены душевые кабины в каждой камере.

В одном из самых известных в России СИЗО — в «Лефортово» — до сентября 2017 года не было горячей воды.

В сентябре 2021 года сообщалось, что в «Лефортово» заключенным запретили спать днем, оставив возможность лежать на кровати с закрытыми глазами, брать с собой воду на прогулку и слушать новости по радио. Запрет на дневной сон был снят, остались ли в силе остальные ограничения — не уточнялось.

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