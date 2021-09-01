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В СИЗО «Лефортово» снова разрешили спать днем

Источник: РИА Новости

Администрация московского изолятора «Лефортово» отменила свой запрет на дневной сон, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Спать днем теперь разрешается — на застеленной кровати, соответственно», — сказал Мельников. По его словам, администрация СИЗО также разрешила заключенным брать с собой на прогулку воду в пластиковых бутылках. 

В августе Алексей Мельников сообщил, что заключенным в «Лефортово» запретили спать днем, оставив возможность лежать на кровати с закрытыми глазами. О таком запрете ему сообщил в том числе бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Также Мельников рассказал, что в СИЗО запретили брать воду на прогулку и перестали транслировать новости по радио.

Адвокат Михаил Карапетян, представляющий интересы Сергея Фургала, также говорил, что из камер в «Лефортово» убрали обеденные столы. Об их возвращении в камеры не сообщалось.

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