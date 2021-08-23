ОНК: в изоляторе «Лефортово» ввели запрет на дневной сон — но лежать на кровати с закрытыми глазами можно
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Администрация московского СИЗО «Лефортово» запретила заключенным спать днем. Об этом ТАСС рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников после посещения изолятора.
[Бывший губернатор Хабаровского края Сергей] Фургал и другие заключенные, с которыми я говорил, рассказали мне, что администрация СИЗО запретила заключенным спать днем. Хотя лежать на кровати и даже закрывать при этом глаза им не запретили. Это непонятное решение, самое главное — неясно, как его будут контролировать.
По его словам, заключенные также выразили недовольство тем, что администрация СИЗО запретила брать на прогулки питьевую воду и тем, что в изоляторе перестали транслировать новости по радио.
Ранее в «Лефортово» было множество радиоточек, где можно было послушать актуальные новости. Теперь же работает почему-то только одна точка, где транслируют исключительно музыку… Новости — это важно для арестантов, они не должны чувствовать себя совершенно оторванными от мира.