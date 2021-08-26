Адвокат Фургала рассказал, что в «Лефортово» из камер арестантов убрали столы

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В московском следственном изоляторе «Лефортово» из камер убрали столы, которые заключенные использовали в том числе для приема пищи. Об этом ТАСС заявил адвокат Михаил Карапетян, представляющий интересы бывшего губернатора Хабаровского края .

По словам адвоката, его подзащитному в СИЗО приходится принимать пищу на коленях.

После прокурорской проверки сотрудники следственного изолятора выкрутили все столики в камерах, где содержатся обвиняемые. Сергей Иванович принимает пищу буквально на коленях. Надеюсь, благоразумие восторжествует, и все вернется на круги своя.

Ранее секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников заявил, что администрация «Лефортово» ввела запрет на дневной сон. При этом заключенным разрешено лежать на кровати и закрывать глаза.

Также он рассказал о жалобах арестантов на то, что в изоляторе перестали транслировать новости по радио и запретили брать на прогулки питьевую воду.

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