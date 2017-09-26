В московское СИЗО «Лефортово» проведут горячую воду

В московском следственном изоляторе «Лефортово» проведут систему горячего водоснабжения. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Я узнала, что в СИЗО „Лефортово“ не было горячей воды, и это в 21 век! Людям там по утрам разносили баночки с горячей водой, чтобы они решали свои гигиенические вопросы», — заметила Потяева.

Она добавила, что средства на проведение горячей воды заложены в бюджет 2017 года, но не уточнила, когда именно работы будут закончены.