В московское СИЗО «Лефортово» проведут горячую воду
В московском следственном изоляторе «Лефортово» проведут систему горячего водоснабжения. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
«Я узнала, что в СИЗО „Лефортово“ не было горячей воды, и это в 21 век! Людям там по утрам разносили баночки с горячей водой, чтобы они решали свои гигиенические вопросы», — заметила Потяева.
Она добавила, что средства на проведение горячей воды заложены в бюджет 2017 года, но не уточнила, когда именно работы будут закончены.
В СИЗО «Лефортово», который раньше находился под управлением ФСБ, содержатся высокопоставленные чиновники, отправленные под арест. Там, в частности, находятся бывший губернатор Кировской области Никита Белых, бывший глава Коми Вячеслав Гайзер и бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов. До начала суда там же находился бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин.
Маркелов в марте 2017 года жаловался на условия содержания в «Лефортово». Он отмечал, что, в отсутствие горячей воды, баня в СИЗО положена только раз в неделю.