«Попытки через угрозы заставить „полюбить“ РФ и ее руководство крайне опасны». Глава «Общероссийского офицерского собрания» обвинил Путина в провоцировании войны с Украиной

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Генерал-полковник в отставке, председатель « » Леонид Ивашов выступил против войны России с Украиной, в подготовке которой обвинил российские власти. Текст обращения к президенту РФ Владимиру Путину и гражданам страны был опубликован на сайте организации 31 января, но на него обратили внимание только сейчас.

Ранее Россия и СССР, считает Ивашов, вели «вынужденные (справедливые) войны», когда «иного выхода не оставалось». Сегодня существованию страны угрожает «деградация жизненно важных сфер», в том числе демографии. Это, по мнению автора обращения, «угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества».

Ивашов не отрицает и внешние угрозы, но они, по его словам, «не являются в данный момент критическими». Он считает, что Украина как независимое государство имеет право на индивидуальную и коллективную оборону, а «нагнетаемая вокруг Украины ситуация» носит «искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил» в России.

«Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить „полюбить“ РФ и ее руководство бессмысленны и крайне опасны», — предостерег Ивашов.

По мнению главы ООС, применение силы против Украины «поставит под вопрос существование самой России как государства», «навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами», приведет к большим потерям с обеих сторон и вступлению в конфликт стран НАТО. Кроме того, Россия столкнется с «тяжелейшими санкциями», превратится «в изгоя мирового сообщества» и, как предполагает Ивашов, потеряет независимость.

Руководство России провоцирует «напряженность на грани войны», чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем, считает глава ООС. От имени офицеров России он потребовал, чтобы Путин отказался «от преступной политики провоцирования войны» и ушел в отставку.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

Леонид Ивашов известен просоветскими и национал-патриотическими взглядами, отмечает . В 1996–2001 годах он был начальником Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России. С 2015 года Ивашов возглавляет Академию геополитических проблем, среди целей которой «формирование облика человека будущего» и «выработка концептуальных позиций мироустройства». После отставки выступает как эксперт в СМИ, а также критиковал российские власти, США и НАТО.

Российский политолог Иван Преображенский сравнил в фейсбуке заявление главы ООС с переходом русских националистов в оппозицию к Николаю II в начале XX века.

Обращение Ивашова было опубликовано на фоне опасений Запада, что Россия наращивает военные силы у границы с Украиной и может готовить вторжение в страну. В России заявляют, что проводят у границ учения и не собирается нападать на Украину.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!