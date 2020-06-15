Дмитрий Киселев заявил, что Путин в 1999 году «благословил» захват аэродрома Приштины. Участник той операции назвал это ложью

Российские десантники на аэродроме Слатина в Приштине. 13 июля 1999 года Сергей Метелица / ТАСС

В 1999 году Владимир Путин во время работы на постах директора ФСБ и секретаря Совета безопасности России «благословил» операцию российских военных по захвату аэродрома Слатина в косовской Приштине. Об этом гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил в эфире своей программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», вышедшей 14 июня.

В передаче показали фрагмент интервью, которое президент России дал политическому обозревателю ВГТРК . В нем Путин рассказал о своей роли в марш-броске на Приштину, в результате которого батальон ВДВ в ночь на 12 июня 1999 года взял под свой контроль ключевой аэродром в Косово раньше войск НАТО.

Путин рассказал в интервью, как принималось решение об операции. По его словам, перед марш-броском к нему обратился начальник Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Квашнин. «И он мне сказал о том, что есть такая идея: захватить этот аэропорт, — рассказал Путин. — На вопрос „Зачем“, он ответил: „Ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет чем торговаться“. Знаю, что он не рискнул это согласовывать с высшими должностными лицами, в том числе в министерстве обороны, но вот это было сделано. Со мной он на этот счет во всяком случае разговаривал и спрашивал мое мнение, а я ему так сказал, что если считаешь целесообразным, так и делай».

Дмитрий Киселев, комментируя слова президента, сказал, что по факту Владимир Путин стал «тем самым должностным лицом, который, если и не приказал, то уж точно благословил идею начальника генштаба Квашнина». Киселев отметил, что уже тогда Путин продемонстрировал, «сколь важны воля и решимость в политике».

Генерал-полковник Леонид Ивашов, в 1999 году участвовавший в операции по захвату аэропорта Слатина, заявил телеканалу «Дождь», что Владимир Путин никак не мог знать об этой операции, а Анатолий Квашнин и вовсе выступал против ее проведения. В 1999 году Ивашов был начальником Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.

«Операция планировалась без участия [главы Генштаба] Квашнина, потому что решили [сведения об операции] ему не передавать. Мы ограничили вообще эту операцию высокой степенью скрытности. В полной мере знали об этой операции шесть человек во всем министерстве обороны. МИД не знал об этом, ФСБ мы не предупреждали», — утверждает Ивашов.

По его словам, тогдашний министр обороны Игорь Сергеев получал согласие на операцию лично у первого президента России Бориса Ельцина. Леонид Ивашов отметил, что, когда Квашнин узнал об операции, то попытался развернуть батальон обратно. Ивашов утверждает, что после обсуждения с Виктором Заварзиным, командовавшим операцией, батальон продолжил движение в сторону Приштины.

Отвечая на вопрос, мог ли Совет безопасности России благословить эту операцию, Леонид Ивашов сказал: «Это полная ложь. Полная ложь». Он подчеркнул, что Путин не мог участвовать в операции, поскольку не знал о ней.

Александр Бакланов