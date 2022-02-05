СК начал проверку «Мемориала» по обращению «Ветеранов России» о реабилитации нацизма

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Следственный комитет РФ начал проверку после обращения «Ветеранов России», потребовавших привлечь организацию к ответственности за реабилитацию нацизма.

Материалы проверки, как стало известно РБК, зарегистрированы в следственном отделе по Тверскому району управления по Центральному административному округу ГСУ СКР по Москве 2 февраля.

Председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский сообщил изданию, что его пригласили в следственный отдел, дата и время визита будут согласованы позднее.

В «Мемориале» считают, что прокуратура использовала обращение «Ветеранов России» без всякой проверки. Подозрения в реабилитации нацизма в "Мемориале" категорически отрицают.

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Общественное движение «Ветераны России» обратилось к Следственному комитету и Генпрокуратуре РФ с просьбой привлечь руководство и сотрудников «Мемориала» к ответственности за «отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР» в конце декабря.

В открытом письме на имя генпрокурора Игоря Краснова и главы СК Александра Бастрыкина утверждалось, что в списке жертв политических репрессий, который составляет "Мемориал", обнаружены еще 19 «нацистских пособников».

«Ветераны России» в октябре жаловались в СК и Генпрокуратуру на рэпера Моргенштерна, усомнившегося в необходимости «тратить миллионы» на празднование Дня Победы. СК начал проверку, Моргенштерн покинул Россию. В январе «Ветераны России» попросили привлечь к ответственности за «реабилитацию нацизма» писателя Виктора Шендеровича, который объявлен в России «иностранным агентом» и также покинул страну.

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