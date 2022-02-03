Совкомбанк первым среди российских банков начал эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Совкомбанке с января 2022 года начался эксперимент по переводу части сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Об этом РБК сообщили в самой кредитной организации.

Эксперимент проводится в коворкинге в одном из турецких отелей. Сотрудники могут поехать туда только на неделю, но после возвращения в Россию имеют право рассчитывать на сохранение графика. Это будет зависеть от результатов работы и реализации всех поставленных задач в срок.

В течение года новый формат работы протестируют около тысячи сотрудников Совкомбанка — в частности, персонал бэк-офиса и дочерней компании «Совкомбанк Технологии». Всего в банке, как следует из отчетности, работают более 22 тысяч человек. То есть, эксперимент затронет около 4,4% сотрудников.

«При получении однозначных позитивных результатов в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей мы будем готовы масштабировать его и ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на удаленке», — заявил представитель банка.

Совкомбанк первым среди российских банков попробовал внедрить четырехдневную рабочую неделю, отмечает РБК. В , которые опросило издание, заявили, что переход на четырехдневную рабочую неделю пока не планируют.

О сокращения рабочей недели с пяти до четырех дней неоднократно говорил Дмитрий Медведев. В 2019 году он предположил, что будущее именно за таким форматом работы. В 2021 года Медведев заявил, что пандемия «оживила» идею о четырехдневной рабочей неделе, и предложил провести эксперимент по сокращению рабочего графика в отдельном регионе или группе компаний.

В докладе Минтруда в 2019 году говорилось, что сокращение рабочей недели может привести к увеличению издержек на рабочую силу и себестоимости продукции.

Опрос ВЦИОМ, проведенный в том же году, показал, что большая часть респондентов (48%) не поддерживает переход на четырехдневку; главной причиной были названы опасения из-за снижения зарплаты. В 2021 году еще один опрос на эту тему провел сайт SuperJob. Согласно его результатам, 48% опрошенных одобряют переход на четырехдневную рабочую неделю.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!