48% участников опроса, проведенного , не поддерживают идею перехода с пятидневной на четырехдневную рабочую неделю.

По мнению большинства респондентов (82%), сокращение рабочей недели приведет к снижению зарплаты, а 43% участников опроса предполагают, что при четырехдневной рабочей неделе вырастут цены.

Возможные преимущества четырехдневной рабочей недели, по мнению участников опроса, заключаются в улучшении здоровья, увеличении продолжительности жизни и возможности нормально отдохнуть (22%).

Поддерживают идею сокращения рабочей недели преимущественно жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников. Среди тех, кто положительно оценивает идею работать четыре дня вместо пяти в основном молодежь от 18 до 24 лет.

В СССР перешли на пятидневную рабочую неделю в марте 1967 года. До этого у советских рабочих и служащих был один выходной день в неделю.

В 2014 году широко обсуждалось предложение Международной организации труда (МОТ), в которую входит Россия, о переходе на четырехдневную рабочую неделю, чтобы, в частности, увеличить занятость и улучшить экологию. В МОТ тогда уточнили, что речь идет не о рекомендации, а лишь об экспертном обсуждении.

11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает, что в будущем мировая экономика перейдет к четырехдневной рабочей неделе. Опрос ВЦИОМ был проведен через два дня после этого заявления главы правительства.

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