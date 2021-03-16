Испания одной из первых опробует четырехдневную рабочую неделю. Авторы инициативы считают, что это сократит прогулы и сделает работников счастливее

Jack Abuin / Zuma / Scanpix / LETA

В 1919 году после 44-дневной забастовки рабочих в Барселоне Испания стала одной из первых стран в Западной Европе, перешедшей на восьмичасовой рабочий день. Теперь же, как пишет The Guardian, Испания может стать одной из первых стран мира, где опробуют четырехдневную рабочую неделю.

Идея четырехдневной рабочей недели популярна во многих странах — в разное время о ней высказывались политики в Германии, Великобритании, Новой Зеландии, . Сторонники сокращения рабочих часов считают, что это увеличит производительность, улучшит психическое состояние рабочих и положительно скажется на окружающей среде. Но в последнее время, отмечает The Guardian, эта идея получила новый смысл, поскольку пандемия коронавируса обострила вопросы благополучия и выгорания сотрудников, а также баланса между работой и личной жизнью.

В конце января власти Испании принципиально одобрили идею левой партии «Мас Паис», предложившей в рамках пилотного проекта перейти с на 32-часовую рабочую неделю. Партия предложила сократить продолжительность рабочей недели, чтобы проверить, как вырастут производительность и благополучие рабочих, писала газета El Confidencial.

«Мас Паис» предложила властям Испании в течение трех лет провести эксперимент и потратить на него 50 миллионов евро, чтобы компании могли опробовать четырехдневку без дополнительных затрат и снижения зарплат. Газета Cuatropoder сообщала, что деньги на программу планируют взять из 140 миллиардов евро, которые приходятся на долю Испании в европейском фонде на борьбу с COVID-19.

«Мас Паис» предложила, чтобы правительство сперва полностью, а затем частично покрыло траты компаний, связанные с экспериментом: на 100% в первый год, на 50% — во второй и на 33% — в третий год. Партия особо оговорила, что сокращение рабочей недели не должно сопровождаться увеличением рабочего дня до 10 часов (как это происходило в ходе некоторых других подобных экспериментов — например, в Гамбии с 2013 по 2017 годы).

По оценке партии, предложенный план позволит привлечь к эксперименту около 200-250 компаний, в каждой из которых работают от шести до 200 сотрудников. В целом, считают авторы идеи, в эксперименте смогут поучаствовать от трех тысяч до шести тысяч человек. В «Мас Паис» допускают, что пилотный проект может начаться уже осенью 2021 года.

В Испании уже есть несколько компаний, которые перешли на четырехдневную рабочую неделю. Первой стала компания Sofware Delsol из Хаэна в Андалусии, которая в январе 2020 года ввела четырехдневку для 181 своего сотрудника. В «Мас Паис» уверяют, что благодаря этому в компании сократилось число прогулов, производительность выросла, а «рабочие говорят, что стали счастливее».

Идею четырехдневной рабочей недели не поддержали некоторые бизнес-ассоциации страны, которые считают предложение «безумием» из-за худшей рецессии в экономике Испании со времен гражданской войны в 1936-1939 годах. Представители Испанской конфедерации предпринимательских организаций (CEOE), например, считают, что страна сможет выйти из кризиса, если люди начнут работать больше, а не меньше.

Переговоры «Мас Паис» и правительства Испании о деталях пилотного проекта находятся на начальном этапе, сообщил источник The Guardian в министерстве промышленности Испании. По его словам, власти обсуждают стоимость проекта, число задействованных компаний и сроки проведения эксперимента. Ожидается, что правительство и «Мас Паис» вернутся к этому вопросу в ближайшие недели.

Александр Бакланов