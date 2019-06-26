24 июня «Медуза» спросила читателей, как бы они организовали работу в компании мечты. И вот что получилось. Должен быть свободный график и три выходных дня. Дополнительный выходной нужен в пятницу и точно не во вторник! Если сотрудники опаздывают на работу, то их надо ругать и наказывать. В крайнем случае можно уволить (так считают 23% опрошенных). Почти все читатели за то, чтобы сотрудники могли работать удаленно. Половина проголосовавших считает, что работать по вечерам и в выходные — это нормально. Но ночевать на работе почти никто не хочет. На работе не нужно устанавливать строгий дресс-код, но половина читателей за соблюдение правил приличия (столько же — за полную свободу в одежде). Сотрудники компании мечты могут обедать сколь угодно долго, а если у них началось выгорание, их надо отправить в длительный отпуск за счет компании.

Судя по всему, в компании мечты все будет строиться на доверии. Если руководитель придет среди дня и увидит, что сотрудников нет на рабочем месте — он не будет ничего предпринимать. Лишь бы поставленные задачи были выполнены.