В Исландии провели крупнейший в мире эксперимент с сокращенной рабочей неделей. По его итогам почти всей стране разрешили работать поменьше

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Британская компания Autonomy и исландская «Ассоциация в поддержку экологической устойчивости и демократии» опубликовали 82-страничный отчет (.pdf) об эксперименте с сокращенной рабочей неделей, который проводили в Исландии в 2015-2019 годах.

Эксперимент провели по инициативе городского совета Рейкьявика и правительства Исландии в ответ на предложения профсоюзов и некоммерческих организаций. В рамках эксперимента продолжительность рабочей недели сократили с 40 часов до 35-36 часов без снижения зарплаты. Такой рабочий график ввели в самых разных организациях, в том числе в больницах и дошкольных учреждениях. В исследованиях участвовали сотрудники, работавшие «с девяти до пяти», а также в более нестандартные смены.

Масштабы испытаний и разнообразие рабочих мест, сказано в отчете, позволили доказать эффективность сокращенной рабочей недели. Более короткий рабочий график оказал положительный эффект как на работников, так и на их организации. Производительность труда сотрудников осталась на прежнем уровне или выросла. При этом благополучие людей улучшилось по нескольким показателям: от уровня стресса и выгорания до здоровья и баланса между работой и жизнью.

Всего в ходе эксперимента провели два исследования. Первое проходило с 2015 года, первоначально в нем участвовали две организации и несколько десятков сотрудников, в конце — около 2500 человек. Второе исследование проходило с 2017 года среди еще 440 человек. В целом в эксперименте приняли участие более 1% всего работоспособного населения Исландии.

После успешного проведения испытаний исландские профсоюзы добились сокращения рабочей недели для десятков тысяч людей по всей стране. Сейчас 86% трудоспособного населения Исландии или перешли на сокращенную рабочую неделю, или же получили право сократить рабочее время.

«Это исследование показывает, что крупнейший в мире эксперимент по внедрению сокращенной рабочей недели в организациях государственного сектора по всем показателям был ошеломляюще успешным. Результаты показывают, что государственный сектор созрел для того, чтобы стать пионером в смысле введения сокращенной рабочей недели — и правительства других стран могут воспользоваться его уроками», — заявил руководитель исследований в Autonomy Уил Стронге.

Последние годы в мире идет дискуссия о переходе с пятидневной рабочей недели на четырехдневную. В России теоретическую возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю на высоком уровне публично обсуждают с лета 2019 года. Тогда эту тему поднял Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ. В министерстве труда говорили в октябре 2019 года, что сокращение рабочей недели может привести к увеличению издержек на рабочую силу и себестоимости продукции.

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Пересказал Александр Бакланов