«Золотая корона» запретила все операции с криптовалютами
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Платежная система «Золотая корона» (KoronaPay) запретила использовать свои сервисы для операций с криптовалютой, в том числе в иностранных юрисдикциях. Об этом РБК рассказал глава совета директоров компании Николай Смирнов. «Интерфакс» со ссылкой на сообщение KoronaPay уточнил, что речь идет обо всех транзакциях с криптовалютой.
«Указанное решение связано с тем, что мы разделяем позицию регулятора, что большинство операций с криптовалютами имеют своей целью обход требований AML и мы не видим разумных легальных кейсов их использования», — сказал он.
В свою очередь, гендиректор KoronaPay Europe Глеб Козлов заявил, что в сервисе «действует политика абсолютной нетерпимости к транзакциям, связанным с криптовалютой». Он пообещал, что компания будет сообщать «о любой подозрительной деятельности в соответствующие органы».
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В конце 2021 года Центробанк направил банкам запросы о сотрудничестве с криптообменниками в части проведения платежей между гражданами, в том числе на карты подставных лиц, сообщал «Коммерсант». Среди партнеров заинтересовавших ЦБ криптообменников называлась «Золотая корона». В сервисе сотрудничество отрицали.
В январе ЦБ выступил с инициативой полного запрета оборота и майнинга криптовалюты в России. Министерство финансов, в свою очередь, выступило за регулирование криптовалюты в стране без ее запрета, предложив идентифицировать держателей криптокошельков и проводить все операции через российские банки. Президент России Владимир Путин призвал ведомства урегулировать разногласия. В правительстве, писал РБК, уже утвердили «дорожную карту» по регулированию операций с криптовалютой в стране до конца 2022 года.
«Золотая Корона» — крупнейшая в России и СНГ система денежных переводов. С 2020 года она работает на европейском рынке через зарегистрированную на Кипре компанию KoronaPay Europe.