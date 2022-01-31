В Ингушетии и Ставропольском крае из-за ковида ввели дистанционное обучение в школах, в Тульской области объявили каникулы

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В Ингушетии из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки с 3 по 5 февраля вводится дистанционное обучение в школах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона. С 25 января по 2 февраля ингушские школьники находятся на внеплановых каникулах из-за коронавируса.

В Ставропольском крае ученики 1-8 классов перейдут на дистанционное обучение с 3 по 10 февраля. С 10 по 17 февраля ставропольские школьники уйдут на каникулы, сообщает ТАСС.

В Тульской области региональное управление Роспотребнадзора также рекомендовало отправить школьников и студентов колледжей на каникулы со 2 по 13 февраля включительно.

Ранее в Петербурге учащихся городских школ с 7 по 11 класс отправили на дистанционное обучение со 2 по 13 февраля. Учащиеся 1-6 классов в этот период смогут ходить в школы очно.

В Москве на фоне распространения омикрона фиксируется увеличение заболеваемости среди детей, в детских стационарах увеличен коечный фонд. Вводить удаленное обучение в московских школах, сообщил источник «Медузы», близкий к мэрии, пока не планируется.

С 21 января в России каждый день обновляются рекорды суточной заболеваемости ковидом. По состоянию на 31 января были зарегистрированы 124 070 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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