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«Мемориал» обжаловал решение Верховного суда РФ о ликвидации

Источник: Мемориал

«Мемориал» подал апелляционную жалобу на решение Верховного суда РФ о ликвидации организации.

В обращении в суд "Мемориал" в частности указывает, что ликвидация организации за отсутствие маркировки «иноагента» противоречит международным обязательствам, равно как и сам закон о некоммерческих организациях — «иностранных агентах».

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Кроме того, считают в "Мемориале",«отсутствие маркировки не является грубым неоднократным нарушением закона (не создает реальную угрозу и не влечет причинение серьезного вреда)». А ликвидация организации на этом основании «нарушает запрет на привлечение к ответственности дважды за одно и то же», так как "Мемориал" уже оплатил штрафы за отсутствие маркировки.

Также в апелляционной жалобе указывается, что ликвидации организации «является несоразмерной мерой», а «суд принял решение о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в административном деле».

28 декабря Верховный суд России постановил ликвидировать «Международный Мемориал», а 29 декабря Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал». Ликвидацию инициировала прокуратура, заявившая, что организации нарушали законодательство об «иноагентах». ЕСПЧ потребовал приостановить исполнение вынесенных решений.

Ликвидация «Мемориала»

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