Бывшего волонтера штаба Навального обвинили в призывах к терроризму. Из-за комментариев в чате телеграм-канала Znak.com ему грозит до десяти лет тюрьмы

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Бывшему волонтеру и фотографу московского Александру Струкову предъявлено обвинение в возбуждении вражды и публичных призывах к террористической деятельности из-за комментариев, оставленных в чате телеграм-канала Znak.com. Об этом изданию рассказала адвокат правозащитной организации «Первый отдел» .

По версии следствия, с апреля 2021-го по январь 2022 года Струков публиковал в чате негативные комментарии о силовиках, которые применяли пытки против подозреваемых.

Экспертиза обнаружила в комментариях «угрозу совершения насильственных разрушительных действий» и «оправдание совершения разрушительных террористических действий, направленных на уничтожение сотрудников МВД, ФСБ, членов партии „Единая Россия“, представителей судебной власти», рассказала адвокат.

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По совокупности обвинений (часть 2 статьи 282 и часть 2 статьи 205.2 УК) Струкову грозит до десяти с половиной лет лишения свободы.

Александра Струкова задержали в Москве 26 января. Через два дня Люблинский суд санкционировал его арест сроком на два месяца. После задержания Струкова редакция Znak.com закрыла комментарии в своем телеграм-канале.

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