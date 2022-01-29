Жена чеченского судьи Зарема Мусаева, находящаяся в спецприемнике в Грозном, подписала заявление об отказе от услуг адвоката

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Жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева , находящаяся в спецприемнике в Грозном, подписала заявление об отказе от адвоката. Об этом сообщает .

Заявление, якобы написанное Заремой Мусаевой, адвокатам, пытавшимся попасть к ней в спецприемник, передал сотрудник полиции. В нем говорится, что Мусаева «имеет реальную возможность воспользоваться услугами адвоката Александра Немова» и ее права ей разъяснены, но она «в услугах не нуждается».

В «Комитете против пыток» предположили, что на Мусаеву оказывалось давление, отметив, что «не видят причин, по которым насильственно доставленная и якобы совершившая административное правонарушение женщина захотела отказаться от услуг защитника».

Мусаева находится в спецприемнике в Грозном с 21 января. Сразу после того, как ее привезли из Нижнего Новгорода в Чечню, местный суд назначил ей 15 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве.

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