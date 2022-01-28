Судебные приставы закрыли выезд из России депутату Мосгордумы Сергею Митрохину. А также Дмитрию Гудкову (но тот уехал полгода назад)

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Москве временно запретило депутату Мосгордумы от партии «Яблоко», бывшему председателю партии Сергею Митрохину покидать Россию.

Как сообщила партия «Яблоко», приставы приняли такое решение в рамках двух исполнительных производств по административным делам, по которым с Митрохина взыскали 300 и 150 тысяч рублей штрафа за участие в акциях протеста 27 января и 17 марта 2021 года.

В партии «Яблоко» утверждают, что Митрохин своевременно оплатил штрафы и до ноября 2021 года, судя по сайту Госуслуг, они считались погашенными. По данным банка данных исполнительных производств ФССП, Тверской суд Москвы передал приставам два акта по административным делам в отношении Митрохина в конце октября — начале ноября 2021-го.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

Приставы арестовали банковские счета Митрохина, чтобы взыскать сумму штрафов с его зарплаты. Политик пытался связаться со службой, но ему никто не ответил. Митрохин назвал действия судебных приставов «своеобразной разновидностью политических репрессий» и «отсутствием профессионализма».

Судебные приставы также уведомили о запрете на выезд из России политика Дмитрия Гудкова, который в июне 2021 года покинул страну из-за угрозы уголовного преследования. Гудков сообщил, что получил от приставов письмо о судебном решении от 2019 года, по которому он должен выплатить 50 тысяч рублей члену Общественной палаты Илье Ремесло из-за иска о защите чести и достоинства. Гудков утверждает, что оплатил штраф, но приставы закрыли ему выезд, причем недавно — по второму разу.

В июне 2021 года у Дмитрия Гудкова, членов его семьи и соратников прошли обыски по делу о долге за аренду помещения. Гудкова задержали, он провел два дня в полиции, после чего его отпустили без предъявления обвинения. Вскоре после выхода на свободу Гудков уехал из России.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!