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Кремль пока не готов обсуждать предложение «Единой России» направить военную помощь в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, но с пониманием относится к инициативе парламентариев. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президенту, естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является, в том числе и для «Единой России», но сейчас нет какой-либо реакции президента на подобные инициативы.

В администрации президента считают, что депутатские инициативы «лишний раз подчеркивают, насколько болезненно воспринимается ситуация нашими парламентариями и что наши граждане и парламентарии не могут быть безучастны к судьбе жителей Донбасса».

На вопрос журналистов, поставляла ли ранее Россия вооружения в непризнанные республики Донбасса, Песков ответил отрицательно: «Это что-то новое».

26 января партия «Единая Россия» обратилась к президенту РФ с просьбой начать начать поставки военной помощи в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, мотивировав это тем, что НАТО «накачивает» оружием Украину и «подталкивает украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс». До этого фракция КПРФ предложила Госдуме принять постановление «о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики».

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