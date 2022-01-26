Минздрав выпустил памятку для лечения бессимптомного и легкого ковида

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Министерство здравоохранения России подготовило памятку для граждан с бессимптомной или легкой формой течения коронавирусной инфекции и ОРВИ. Документ опубликован на сайте ведомства.

Памятка содержит рекомендации для различных групп граждан, а также советы о том, что делать, если заболел ребенок. Всем категориям в случае заражения ковидом или проявлении симптомов ОРВИ Минздрав советует оставаться дома.

Так, привитым или переболевшим ковидом менее полугода назад вне при отсутствии симптомов лечение не требуется, нужно самоизолироваться. При наличии симптомов ОРВИ и отсутствии положительного результата теста на ковид нужно связаться с врачом для получения больничного, лечить насморк и больное горло местными средствами, по возможности изолироваться от других членов семьи. Если состояние ухудшается, например появилась одышка, нужно вызвать скорую помощь.

Гражданам из группы риска, которые сделали прививку или переболели ковидом менее полугода назад, в любом случае лечение должен назначать медик. При появлении одышки или высокой температуры нужно вызвать скорую помощь.

Тем, кто не прошел вакцинацию и не переболел ковидом, при появлении симптомов ОРВИ или бессимптомном заболевании, нужно связаться с врачом. В случае ухудшения состояния — вызвать скорую помощь.

Если заболел ребенок, нельзя отправлять его в детский сад или школу, а также заниматься лечением самостоятельно.

Новый штамм коронавируса омикрон спровоцировал в России и мире новую волну заболеваемости. Так, 25 января в России выявили 67 809 новых случаев COVID-19 за сутки. При этом, по данным Роспотребнадзора, за последние две недели число бессимптомных форм коронавируса выросло в 2,3 раза.

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