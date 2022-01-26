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Бывшего координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова объявили в розыск

Источник: Медиазона

МВД России объявило в федеральный розыск Олега Степанова, бывшего главу московского штаба политика Алексея Навального. На это обратила внимание «Медиазона».

Основанием для розыска Степанова в базе указывается неназванная статья Уголовного кодекса РФ.

В августе 2021 года Степанову назначили год ограничения свободы по «санитарному делу» из-за постов об акции в поддержку Навального 23 января. Активисту запретили выезжать за пределы Москвы и Подмосковья, выходить из дома ночью и участвовать в массовых акциях. До этого Степанов больше полугода находился под домашним арестом, отмечает «Медиазона».

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Ранее в розыск объявили других соратников Алексея Навального, которые покинули страну после преследований, а также его брата Олега. 25 января стало известно, что уголовно-исправительная инспекция потребовала заменить Олегу Навальному условный срок на реальный по «санитарному делу» потому, что он не встал на учет. По словам адвоката, Олега Навального объявили в розыск после того, как проверка не нашла его по месту жительства. Защитник заявил, что не знает, покинул ли Навальный Россию.

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