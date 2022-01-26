Бывшего координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова объявили в розыск

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

МВД России объявило в федеральный розыск Олега Степанова, бывшего главу московского . На это обратила внимание .

Основанием для розыска Степанова в базе указывается неназванная статья Уголовного кодекса РФ.

В августе 2021 года Степанову назначили год ограничения свободы по из-за постов об акции в поддержку Навального 23 января. Активисту запретили выезжать за пределы Москвы и Подмосковья, выходить из дома ночью и участвовать в массовых акциях. До этого Степанов больше полугода находился под домашним арестом, отмечает «Медиазона».

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

Ранее в розыск объявили других соратников Алексея Навального, которые покинули страну после преследований, а также его брата Олега. 25 января стало известно, что уголовно-исправительная инспекция потребовала заменить Олегу Навальному условный срок на реальный по «санитарному делу» потому, что он не встал на учет. По словам адвоката, Олега Навального объявили в розыск после того, как проверка не нашла его по месту жительства. Защитник заявил, что не знает, покинул ли Навальный Россию.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!