Собянин: рост заболеваемости ковидом в Москве продолжится еще две недели

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве продолжит расти еще как минимум две недели, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ситуация с ковидом в Москве развивается по «европейскому сценарию», рассказал Собянин. «Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости „ковидом“. За две недели рост составил к концу декабрьских значений пять раз», — заявил мэр.

Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в городе за тот же период увеличилось на треть. По словам Собянина, рост этого показателя дают «остатки» штамма дельта, хотя в столице уже «доминирует» омикрон.

С 20 января суточная заболеваемость ковидом в России и Москве обновляет рекорды за все время пандемии. Власти связывали этот рост с распространением омикрона. 25 января в стране выявили 67 809 новых случаев заражения, в городе — 18 935.

Всего в России, по данным Роспотребнадзора на 25 января, зарегистрировано почти 5 899 случаев заболевания омикроном. Их выявили в 68 регионах страны. Доминирующим штаммом в стране остается дельта, сообщила глава ведомства Анна Попова.

об омикроне в России

Сколько в России омикрона и как быстро он распространяется? Вы не поверите, но до сих пор этого никто не знает

об омикроне в России

Сколько в России омикрона и как быстро он распространяется? Вы не поверите, но до сих пор этого никто не знает

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!