В России за сутки ковидом заболели 49 513 человек. Это рекорд с начала пандемии

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В России за прошедшие сутки зафиксировано 49 513 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это максимальная суточная заболеваемость с начала пандемии.

В Москве за сутки выявлено 15 987 новых заболевших коронавирусом. Днем ранее заболели 11 557 человек.

Всего с начала пандемии, по данным оперативного штаба, в России ковидом заболели 10 987 774 человека. Умерли 324 752 человека, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, в том числе 692 человека за прошедшие сутки.

Власти России в середине января объявили о распространении в стране нового варианта коронавируса — омикрона. В Москве уже развернуты дополнительные койко-места для лечения больных с ковидом. По данным источника «Медузы», в мэрии прогнозируют суточную заболеваемость ковидом на уровне от 30 до 90 тысяч случаев.

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