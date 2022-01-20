В ВОЗ предложили снять ограничения на международные поездки из-за их неэффективности

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, созванный главой ВОЗ в связи с пандемией COVID-19, рекомендовал снять или ослабить ограничения на путешествия между странами.

Такая рекомендация была принята по итогам очередного заседания комитета, состоявшегося 19 января.

Ограничения на передвижения между странами, говорится в итоговом заявлении, лишь «способствуют экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства», но не приносят результата. Так, указывается в документе, ограничения на международные поездки никак не помешали распространению варианта коронавируса омикрон.

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Также комитет по чрезвычайным ситуациям повторил рекомендации, касающиеся международных поездок. В частности, в ВОЗ вновь призвали не считать предъявление доказательств вакцинации от COVID-19 обязательным условием для поездки, в том числе из-за неравной доступности прививок в разных странах.

Вместо требования сертификатов о вакцинации, считает комитет по чрезвычайной ситуации, следует шире применять другие меры, например, тестирование или изоляцию/карантин. При этом в ВОЗ считают, что такие меры «не должны создавать финансовой нагрузки на лиц, совершающих международные поездки».

В мире по состоянию на 19 января 2022 года выявлено 333 826 529 заболевших коронавирусом. За сутки зафиксировано 3 350 536 новых случаев коронавирусной инфекции.

Большинство стран мира из-за пандемии ввели те или иные ограничения для международных путешествий, включая требования об обязательной вакцинации.

Из-за нарушения требования о полном курсе прививок была аннулирована австралийская виза теннисиста Новака Джоковича, приехавшего на Australian Open. Адвокаты Джоковича заявляли, что теннисист получил визу на особых условиях, так как в декабре переболел ковидом, однако убедить власти Австралии им не удалось. Теннисист пропустил турнир.

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