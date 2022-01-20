В Москве за сутки выявили 11 557 новых случаев ковида. Это максимум за всю пандемию

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За последние сутки в России выявили 38 850 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 4951 случай больше, чем днем ранее (33 899). Последний раз суточный прирост заболевших по стране достигал сохожих значений 14 ноября 2021 года (38 823).

В Москве впервые с начала пандемии суточный прирост заболевших достиг 11 557 человек, что на 2762 больше, чем накануне (8795). В Петербурге за минувшие сутки выявили 4753 новых случая ковида.

Всего, по официальным данным, в России с начала пандемии выявили 10 899 411 заболевших. Умерли 323 376 человек, в том числе 698 за последние сутки;

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