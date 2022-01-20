Полиция Алматы нашла «тайные захоронения участников беспорядков». Президент Казахстана ранее говорил о похищении тел «террористов» из моргов

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Полиция Алматы сообщила, что обнаружила тайные захоронения людей, участвовавших в массовых беспорядках в Казахстане. Об этом сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

«Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков», — приводит ее слова телеграм-канал «Алматинская трагедия», который публикует официальную информацию «об антитеррористической операции в Казахстане».

В беседе с «Интерфаксом» представитель полиции отказалась раскрыть сведения о количестве захоронений и их расположении, поскольку эта информация «представляет оперативный интерес». В полиции сообщили, что установили личности погибших людей.

10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на совещании глав стран Организации договора о коллективной безопасности, что на Казахстан напали «террористы, в том числе зарубежные боевики». «Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения», — говорил Токаев.

16 января начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов сообщил, что во время беспорядков в городе произошло семь нападений на морг, из которого похитили тела 41 человека.

В начале января в Казахстане около недели продолжались протесты и беспорядки. Поводом для них стало двукратное повышение цен на газ, однако демонстранты также протестовали против первого президента страны Нурсултана Назарбаева. По версии казахстанских властей, ситуацией воспользовались бандиты и террористы, которые устраивали погромы, нападали на административные здания, отделения полиции и магазины. По данным генпрокуратуры Казахстана, из-за случившегося погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, а еще более 4,5 тысячи человек пострадали.