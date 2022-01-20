«Миллионеры-патриоты» из США, Канады и стран Европы попросили собирать с них больше налогов

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Более 100 состоятельных жителей США, Канады и стран Европы призвали повысить налоги для богатых. Об этом говорится в открытом письме организации .

Обращение адресовано участникам Давосского экономического форума, который проходит в онлайн-режиме с 17 по 21 января. В числе подписавших его — продюсер, внучатая племянница и наследница Уолта Диснея Эбигейл Дисней и ее брат Тим, а также венчурный капиталист и один из первых инвесторов Amazon Ник Ханауэр.

Основа сильной демократии — справедливая налоговая система. <…> Как миллионеры мы знаем, что существующая система несправедлива. Большинство из нас может сказать, что пока последние два года мир переживал огромные страдания, наше благосостояние росло во время пандемии. Но мало кто из нас может честно сказать, что платит справедливую долю налогов.

По данным благотворительной организации Oxfam, с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года увеличили свое совокупное состояние с 700 миллиардов до 1,5 триллиона долларов. В то же время доходы 99% людей мира сократились и более 160 миллионов человек оказались за чертой бедности.

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