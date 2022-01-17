Oxfam: с начала пандемии доходы 99% людей упали, а состояние 10 богатейших людей мира выросло вдвое

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

С начала пандемии коронавируса вдвое увеличили свое совокупное состояние — с 700 миллиардов до 1,5 триллиона долларов. Об этом говорится в докладе «Неравенство убивает» организации .

С марта 2020 года состояние 10 богатейших людей увеличивалось на 1,3 миллиарда в день. В это же время, как отмечает Oxfam, доходы 99% людей сократились и более 160 миллионов человек оказались за чертой бедности.

В организации считают, что миллиардеры, среди прочего, выиграли на росте курсов акций на фоне вливания триллионов долларов в фондовые рынки правительствами разных стран в попытках спасти экономику.

В Oxfam призвали ввести налог для сверхбогатых, а полученные деньги направить на здравоохранение и социальную защиту.

«Если эти десять человек завтра потеряют 99,999% своего состояния, они все равно будут богаче 99% всех людей на этой планете. Сейчас у них в шесть раз больше богатства, чем у самых бедных 3,1 миллиарда человек», — заявила исполнительный директор Oxfam International Габриэла Бухер.

«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.

Неравенство ежедневно приводит к гибели не менее 21 тысячи человек из-за отсутствия доступа к здравоохранению, гендерного насилия, голода и изменений климата, заявили в Oxfam.

По прогнозам организации, к 2030 году 3,3 миллиарда человек будут жить менее чем на 5,5 доллара в день.

Читайте также

Миллионеры контролируют треть всего богатства России, а бедные только беднеют. Почему такая несправедливость?

Читайте также

Миллионеры контролируют треть всего богатства России, а бедные только беднеют. Почему такая несправедливость?

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!