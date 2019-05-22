Bloomberg сравнил состояния современных миллиардеров и богатейших людей прошлого. Безос и Гейтс безнадежно проиграли

Джон Рокфеллер Everett Collection / Vida Press

Агентство Bloomberg сравнило состояния некоторых самых богатых людей прошлого и лидеров современных рейтингов миллиардеров.

Для сравнения использовалась методика экономиста Сэмюэла Уильямсона, создателя сервиса Measuringworth.com, в основе которой лежит соотношение состояния того или иного человека к внутреннему валовому продукту (ВВП) государства.

Так, нефтяной магнат Джон Рокфеллер, умерший в 1937 году, заработал к тому времени 1,5 миллиарда долларов. В пересчете на современные доллары это составляет 26 миллиардов. Однако в 1937 году 1,5 миллиарда долларов равнялись примерно 1,6% ВВП США. Исходя из этого соотношения, состояние Рокфеллера можно оценить в 331 миллиард долларов.

Таким образом, Рокфеллер был более чем в три раза богаче, чем основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние Bloomberg оценивает в 103 миллиарда долларов.

Основатель Amazon Джефф Безос, которого Bloomberg считает самым богатым бизнесменом в мире (116 миллиардов долларов), также безнадежно отстал от магнатов прошлого, если их состояния переоценить по этой методике. Например, судоходный и железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт, умерший в 1877 году, располагал состоянием в 238 миллиардов долларов.

Безоса и Гейтса опережает и римский консул Марк Лициний Красс, подавивший восстание Спартака. Его состояние сейчас соответствовало бы 210 миллиардам долларов.

Почетное место в списках самых богатых людей мира занял бы и римский гонщик на колесницах Гай Аппулей Диокл. За свою карьеру он заработал 35,8 миллиона сестерциев (сумма призовых указана на монументе, обнаруженном во время раскопок). На эти деньги он мог бы в течение года обеспечивать зерном весь Рим. В современных долларах его состояние оценивалось бы в 28 миллиардов долларов.