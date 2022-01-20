Любовь Соболь обвинила бывшую руководительницу своего предвыборного штаба Ольгу Ключникову в работе на российские спецслужбы

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Соратница Алексея Навального Любовь Соболь заявила, что бывшая руководительница ее предвыборного штаба на выборах в Мосгордуму и Госдуму Ольга Ключникова сотрудничала с российскими спецслужбами. Об этом Соболь рассказала в видеозаписи «Поймали шпиона», опубликованной на ее ютьюб-канале.

Я хочу перед вами извиниться и рассказать неприятную новость: одно из лиц канала «Навальный Live» Ольга Ключникова оказалась человеком, который, по моим данным, сливает информацию российским спецслужбам.

Соболь предположила, что Ключникова передавала спецслужбам данные об ее избирательных кампаниях, и допустила, что в скором времени могут произойти «разнообразные сливы информации против меня и моих коллег», часть из которых может оказаться правдой.

Поймали шпиона Любовь Соболь

Ольга Ключникова в твиттере назвала утверждения Соболь ложными обвинениями. «Я не понимаю, что случилось. Я никогда не работала на силовиков, никогда им ничего не сливала. И не собираюсь этого делать, не собираюсь идти на РТ. Мне жаль, что Люба и так ошиблись. Надеюсь, правда победит», — заявила Ключникова.

В январе 2021 года Любовь Соболь сообщила, что Ольга Ключникова после административного ареста обнаружила в своем айфоне прослушивающее устройство.

В апреле 2021 года суд приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ условно по . В августе ее приговорили к полутора годам ограничения свободы по . Ей запретили выходить из дома ночью и уезжать из Москвы. Вскоре после этого Соболь покинула Россию и ее объявили в розыск. В декабре суд заменил Соболь условные исправительные работы по «квартирному делу» на реальные.

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