«Классический путинский суд» Любови Соболь вынесли приговор по «квартирному делу». Максимально короткий репортаж

«Где уголовное дело по отравлению Навального?» — написано красными буквами на белой футболке Любовь Соболь. Как и на прошлом заседании по , у ее стола выстроились приставы. Их семеро, все бронежилетах, и они загораживают не только других участников процесса, но и журналистов — так в Перовском суде решили помешать Соболь снимать заседания.

Оглашение приговора у мировой судьи Инны Шилободиной занимает чуть больше получаса. Тихим голосом она перечисляет доказательства, представленные прокурором Константином Головизниным. Это показания сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева — его самого полицейские якобы не смогли найти, — рапорты полицейских и следователей, экспертизы и , опубликованное в провластном телеграм-канале «Товарищ майор».

Пресс-служба Перовского районного суда

Любовь Соболь на судью не обращает внимания и что-то читает в телефоне. Так же слушают приговор ее адвокат Владимир Воронин и прокурор. С интересом за судьей наблюдают только теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена Ирина.

Несмотря на доводы защиты о многочисленных нарушениях во время следствия, судья признает все доказательства достоверными. Соболь поворачивается к судье спиной и делает селфи на фоне приставов. «Подсудимую в квартиру никто не приглашал», — в это время произносит Шилободина. И не принимает доводы о том, что без участия единственного владельца квартиры Константина Кудрявцева суд невозможен.

Вина Соболь, уверена судья, полностью доказана. Назначенное наказание — один год исправительных работ условно с удержанием 10% заработной платы в доход государства ежемесячно. Ни потерпевшие, ни Соболь на это не реагируют. Судья поднимает голову от бумаг:

— Понятен приговор?

— Какой позор и стыд! Просто позор! — громко отвечает Соболь.

Судья строго объясняет, что наказание может стать не условным, а реальным, если оппозиционерка не будет отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции или совершит другие правонарушения — в том числе административные.

— Нет никаких сомнений, что, если Кремль скажет, все [заменят на реальное наказание], — отвечает Соболь.

Уже на улице она говорит журналистам, что обвинительный приговор был «всем очевиден». Но все же она планирует его обжаловать. «Классический путинский суд!» — добавляет Соболь. И обращает внимание журналистов на надпись на футболке. Соболь подчеркивает: сейчас «самый главный вопрос у российского общества» — это «Что за беспредел происходит с главным политиком страны?».

Когда ее пытаются спросить, заходила ли она в квартиру Кудрявцева или нет, соратница Навального повторяет, что показания об этом даст только после самого Кудрявцева. И добавляет: несмотря на решение суда и еще одно , она не отказывается от планов участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут этой осенью.

Читайте также

Бесконечный карнавал — из заседания в заседание Любовь Соболь вернулась в процесс по «квартирному делу». И сразу же заставила полицейских оправдываться. Репортаж Кристины Сафоновой

Читайте также

Бесконечный карнавал — из заседания в заседание Любовь Соболь вернулась в процесс по «квартирному делу». И сразу же заставила полицейских оправдываться. Репортаж Кристины Сафоновой

Кристина Сафонова