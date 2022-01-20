Комик Идрак Мирзализаде продал свой аннулированный вид на жительство в России за пять монет Ethereum (это почти 16 тысяч долларов)

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Комик из Беларуси Идрак Мирзализаде во время концерта на Бали провел аукцион, на котором продал свой вид на жительство в России, ранее аннулированный МВД РФ. Видеозаписи с концерта распространили Mash и Nexta.

Во время торгов зрители делали ставки в виде криптовалюты Ethereum, чей курс на момент публикации этой заметки составлял чуть меньше 3200 долларов за монету. Первоначально, пишет Mash, Мирзализаде собирался продать вид на жительство как невзаимозаменяемый токен ( ), но согласился отдать бумажный документ, если за него предложат больше двух монет Ethereum.

В итоге после непродолжительных торгов один из зрителей, представившийся как Мастер, предложил за аннулированный вид на жительство Мирзализаде пять монет Ethereum (почти 16 тысяч долларов по текущему курсу).

В декабре 2021 года Идрак Мирзализаде выставил свой аннулированный вид на жительство на NFT-аукцион на площадке OpenSea. Он установил цену в размере 10 монет Ethereum, но пока никто не предложил такую ставку. Торги на OpenSea продлятся до 18 июня 2022 года.

В августе 2021 года Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток по статье о возбуждении межнациональной вражды из-за его выступления в шоу «Разгоны». Во время выступления комик, высмеивая ксенофобию, рассказал о том, как сложно арендовать квартиру людям «неславянской» внешности. В одной из его шуток усмотрели признаки «возбуждения ненависти и вражды по отношению к лицам русской национальности». Мирзализаде извинился за шутку. Спустя несколько недель МВД объявило пребывание комика в России пожизненно нежелательным и аннулировало его вид на жительство.

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