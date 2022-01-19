Дмитрий и Геннадий Гудковы сообщили о новом обыске в московском офисе

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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что сотрудники полиции пришли с обыском в московский офис, который использует их семья.

Обыск подтвердил и отец Дмитрия Гудкова, Геннадий Гудков, который также был депутатом Госдумы.

По словам Дмитрия Гудкова, обыск связан с делом его тети Ирины Ермиловой. Она, напоминает , весной 2021 года стала фигурантом дела о неуплате 3,5 миллиона рублей за аренду подвала у департамента городского имущества Москвы.

Ермилова возглавляла компанию «Сектор-2А», которая арендовала подвал в 2015 году, но обанкротилась и более пяти лет назад прекратила работу.

В июне 2021 года у Дмитрия Гудкова, членов его семьи и соратников прошли обыски по делу о долге за аренду помещения. Гудков был задержан, два дня провел в полиции, после чего его отпустили без предъявления обвинения. Вскоре после выхода на свободу Гудков уехал из России.

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