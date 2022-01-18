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В России за сутки выявлено 31 252 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил 18 января федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это максимальный показатель суточной заболеваемости с 6 декабря.

В Москве зафиксировано 8342 заболевших ковидом за сутки — максимум в 2022 году. Источники «Медузы», близкие к мэрии, сообщили, что, несмотря на рост заболеваемости, показатели госпитализации в городе не растут. Локдаун, по словам собеседников «Медузы», мэрия Москвы вводить пока не планирует.

Всего в России, по данным оперативного штаба на 18 января, с начала пандемии выявлено 10 865 512 случаев коронавирусной инфекции. Умерли 322 678 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, в том числе 688 человек за прошедшие сутки.

18 января должно состояться заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией на котором обсудят меры по борьбе с новым вариантом коронавируса — омикроном, который распространяется в России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин заявили, что в России в ближайшее время ожидается рост заболеваемости COVID-19, связанный с распространением омикрона. В Москве уже подготовили дополнительные койко-места для пациентов с ковидом.