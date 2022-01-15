Число новых случаев коронавируса в России за сутки выросло на 14%

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За последние сутки в России выявлено 27 179 новых случаев коронавируса, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это на 3359 случаев (14%) больше, чем днем ранее. Кроме того, это максимальное число новых заболевших за сутки с 19 декабря.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве (+6555), Петербурге (+3314), Московской (+2589), Нижегородской (+736) и Свердловской (+612) областях.

По всей России за сутки умерли 723 человека, выздоровели 26 584 человека.

С начала пандемии, по данным федерального оперативного штаба, коронавирусом в стране заразились 10 774 304 человека. 320 634 заболевших умерли, 9 835 884 выздоровели.

12 января президент России Владимир Путин заявил, что у России есть «пара недель», чтобы подготовиться к новой волне заражений коронавирусом. В правительстве ожидаемый подъем заболеваемости связали с штаммом омикрон.

14 января источник «Медузы» сообщил, что в мэрии Москвы ждут резкого роста заболеваемости ковидом в течение ближайших двух недель. Число ежедневных случаев заражения в городе прогнозируется на уровне от 30 до 90 тысяч.

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