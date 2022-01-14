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Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с Байденом и Путиным

Источник: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Соответствующее предложение президент Украины сделал Байдену. Американская сторона «восприняла его с интересом», сообщили в администрации Зеленского.

Реакция России на это предложение пока неизвестна.

В начале января Россия провела встречи с США и НАТО, где обсуждались вопросы европейской безопасности. Одной из центральных тем была Украина и ее перспективы вступления в НАТО — Россия требует от альянса письменных гарантий, что этого не произойдет. Представителей самой Украины на этих переговорах не было.

С конца 2021 года Россия концентрирует войска на границе с Украиной. На Западе опасаются, что это может означать подготовку вторжения; в Москве эти утверждения категорически отрицают. США пригрозили санкциями лично Владимиру Путину в случае, если вторжение произойдет.

Конфликт России и Запада из-за Украины

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