Американские дипломаты в Париже и Женеве пожаловались на «гаванский синдром»

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Несколько сотрудников дипмиссий США в Париже и Женеве пожаловались на так называемый «гаванский синдром» — головокружение, шум в ушах и головные боли. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, одного сотрудника дипмиссии в Женеве пришлось вывезти на лечение в США, а всего там было зафиксировано три случая «гаванского синдрома». В Париже, пишет WSJ, был зафиксирован один случай.

Официально в Госдепартаменте не стали комментировать эту информацию.

Впервые с «гаванским синдромом» в 2016 году столкнулись сотрудники посольства США в Гаване. Позже подобные случаи фиксировались у дипломатов в России, Китае и Узбекистане. Летом 2021 года на «гаванский синдром» впервые пожаловались дипломаты, находящиеся в стране НАТО — это было в Германии.

Спецслужбы США предполагали, что за атаками могли стоять российские власти. Москва причастность к инцидентам категорически отрицает.

Всего за более чем пять лет СМИ сообщали о примерно 200 случаях «гаванского синдрома».

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