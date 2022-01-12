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Председателя регионального отделения движения в Тверской области включили в реестр СМИ — «иностранных агентов» из-за денежного перевода от гражданки Нигерии по имени Абуре Флоренция. Об этом сам Важенков рассказал в фейсбуке.

1 апреля 2021 мне перечислили деньги с карты этой женщины за покупку билета на самолет, за который я, в свою очередь, расплатился милями одной из авиакомпаний. Таким образом я просто продал накопившиеся мили.

То есть это не перевод, а сделка, плата за продажу, и это видно из детализации моих платежей. Но Россия считает, что это серьезное основание полагать, что я «нигерийский шпион».

Важенков подчеркнул, что не знаком с Абуре Флоренцией. В комментариях к своему посту он уточнил, что «купил человеку билет на самолет, он эти деньги вернул, но почему-то с карты гражданки Нигерии».

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Артема Важенкова включили в реестр СМИ — «иностранных агентов» в конце сентября 2021 года.

В августе 2021 года "Голос" стал первой организацией, которую Минюст России внес в новый реестр «иностранных агентов». Туда попадают организации, не имеющие юридического лица в России.

"Голос" сообщил, что причиной включения в реестр Минюста стал перевод 200 рублей от гражданки Армении Норайр Манукян. Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц отметил, что Норайр — это мужское имя.

Чем чреват статус «иноагента»

Все еще не верите, что статус «иноагента» — это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и выразительных) примеров, почему это так

Чем чреват статус «иноагента»

Все еще не верите, что статус «иноагента» — это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и выразительных) примеров, почему это так

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