Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли с апреля на декабрь. Разработчики объяснили это необходимостью «довести игру до нужного состояния»

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Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 8 декабря 2022 года. Об этом сообщила украинская студия GSC Game World, занимающаяся ее разработкой.

Первоначально релиз был запланирован на 28 апреля.

Комментируя перенос даты выхода, разработчики отметили, что дополнительное время им нужно, чтобы полностью реализовать свое видение игры и «довести игру до нужного состояния».

Выход второй части S.T.A.L.K.E.R. — шутера от первого лица, события которого происходят в зоне отчуждения в Чернобыле — игроки ждут более десяти лет: о начале разработки игры впервые сообщалось еще в 2010 году. С тех пор работы неоднократно прерывались. Первый трейлер был показан летом 2020 года.

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