«Выдумка или попытка выдать желаемое за действительное». Представитель Канье Уэста опроверг сообщения о планах рэпера приехать в Россию и встретиться с Путиным

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Представитель рэпера Канье Уэста Пьер Ружье опроверг сообщения о намерениях музыканта приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. В письме журналу Rolling Stone он назвал информацию об этом «сфабрикованной».

«[Новость об этом] полностью сфабрикована. Выдумка или попытка выдать желаемое за действительное этими русскими людьми», — говорится в письме Ружье.

11 января партнер и стратегический советник рэпера Амир Садан рассказал Billboard, что Уэст обсуждает возможность проведения в Москве своего шоу Sunday Service, куда планирует пригласить Путина. По словам Садана, рэпер собирается посетить Россию весной или летом.

Кроме того, Садан заявил, что Уэст ведет переговоры по расширению своего бизнеса с российским предпринимателем Аразом Агаларовым и его сыном , которые возглавляют Crocus Group. Посредниками в переговорах, по словам Садана, выступают он сам и адвокат Скотт Балбер.

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Ни Садан, ни Балбер не ответили на запрос Rolling Stone о комментариях. Публицист Роб Голдстоун — представитель Эмина Агаларова — заявил, что может «подтвердить, что переговоры ведутся». Других подробностей он не раскрыл.

Сам Канье Уэст пока никак не комментировал сообщения о своей возможной поездке в Россию.

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