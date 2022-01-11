Billboard: Канье Уэст планирует провести шоу в России и встретиться с Владимиром Путиным

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Рэпер Канье Уэст планирует в ближайшее время приехать в Россию, впервые в своей карьере. Об этом его партнер Амир Садан рассказал в интервью Billboard.

По словам Садана, сейчас Канье Уэст обсуждает возможность проведения в Москве своего шоу Sunday Service, которое представляет собой гибрид концерта и церковной службы. Организаторы уже забронировали для шоу «Крокус Сити Холл» и спорткомплекс «Лужники».

В планах Канье Уэста пригласить на свое шоу президента России Владимира Путина, а после концерта лично пообщаться с ним.

На какой стадии находятся переговоры, Садан не уточнил, лишь отметив, что Уэст планирует посетить Россию весной или летом.

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