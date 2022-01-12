Путин поручил проиндексировать пенсии на 8,6%. Это «даже чуть выше инфляции», которая в 2021 году составила 8,4%

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Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поручил правительству РФ в ближайшее время проиндексировать пенсии выше инфляции, сообщает «Интерфакс».

Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю… проиндексировать пенсии даже чуть выше инфляции. Сейчас она смотрится как 8,4%. На 8,6% — с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет.

С 1 января 2022 года пенсии проиндексировали на 5,9%.

Прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит в среднем 1 400 рублей, сообщила ТАСС зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова

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По предварительным данным Росстата, представленным в конце декабря, инфляция в России в 2021 году составила 8,39%. Это рекордный показатель с 2015 года, когда рост цен достигал 12,9%. Продовольственные товары за 2021 год подорожали на 10,62%, непродовольственные — на 8,58%, а услуги — на 4,98%. Окончательную оценку по годовой инфляции Росстат представит 12 января.

С 2022 года Росстат изменит методику подсчета недельной инфляции. Ее станут считать по аналогии с месячной инфляцией, применяя одинаковый алгоритм. Кроме того, ведомство в качестве эксперимента начнет рассчитывать инфляцию с помощью «больших данных», включая информацию онлайн-касс, а с 2023 года эта методика станет единственной.

Ранее Росстат изменил методику подсчета количества бедных в России и в декабре 2021 года представил первые данные, полученные с помощью новой методики. Согласно данным Росстата, бедных в России оказалось почти на три миллиона меньше, чем годом ранее.

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