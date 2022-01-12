Активист Древарх Просветленный получил условный срок по делу о нападении на полицейского в Шиесе. Недавно он вернулся в Россию и сдался властям

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Усть-Вымский районный суд Коми приговорил экологического активиста из Архангельска Андрея Христофорова, известного как Человек-дерево Древарх Просветленный, к году лишения свободы условно по делу о нападении на полицейского (часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом сообщает издание «29.ru».

Обвинения Христофорову, участвовавшему в против строительства мусорного полигона в Шиесе, предъявили летом 2019 года. По версии следствия, активист ударил полицейского электрошокером при задержании, после того как экстренно остановил поезд на станции Шиес.

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На время следствия с активиста взяли подписку о невыезде, но в сентябре 2019 года он уехал из России в Украину. В августе 2021 года Христофоров вернулся и добровольно сдался властям.

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