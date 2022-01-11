Правительство согласовало проект запуска беспилотных такси. В Москве они будут ездить по 18 улицам

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Правительство устранило разногласия по , которое позволяет запустить в России беспилотные такси. Документ планируется принять до конца января, он начнет действовать в феврале. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники и пресс-службу правительства.

Программу запуска беспилотных такси разработали в Минэкономики на основе заявки компании «Яндекс» в 2021 году. «Мы рассчитываем запустить сервис в начале 2022 года после получения официального разрешения», — сообщила представитель «Яндекса» Юлия Швейко.

Программа запуска беспилотных такси, с которой ознакомились «Ведомости», разрешает такому транспорту передвигаться в пределах 18 московских улиц и на территории Сколкова, а также в Иннополисе в Татарстане и в Краснодарском крае. Но полностью беспилотные такси смогут ездить только в Сколкове и Иннополисе — на остальных территориях на пассажирском сиденье должен будет находиться инженер, рассказали в секретариате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В Москве беспилотное такси «Яндекса» будет ездить в районе Ясенево. На первом этапе автомобили будут перемещаться между заранее определенными точками посадки и высадки, их будут «десятки» по всему району, рассказали в «Яндексе». Заказать такси можно будет через приложение «Яндекс Go», цена будет сопоставима с ценой поездки на обычном такси. При этом сначала услуга будет доступна только тем, кто подал заявку на участие в тестировании беспилотного такси. Позднее ее планируют сделать доступной для всех желающих.

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Согласно программе запуска беспилотных такси, «Яндекс» должен будет передавать государственным органам информацию о местоположении беспилотников и нарушениях с их участием. В дальнейшем к программе смогут присоединиться и другие компании, которые развивают беспилотный транспорт.

«Яндекс» объявил о работе над созданием беспилотного такси в 2016 году. Первый прототип такого транспортного средства компания показала год спустя.

Ранее планировалось, что «Яндекс» начнет тестировать беспилотное такси в Москве осенью 2021 года. Но в декабре управляющий директор компании Тигран Худавердян рассказал РБК, что «Яндекс» еще не получил разрешение правительства.

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