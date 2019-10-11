«Может договоримся, начальник?» В Иннополисе для проверки документов остановили беспилотный автомобиль

В Иннополисе уже почти наступило будущее — по городу ездят беспилотные автомобили «Яндекса». Сотрудники ГИБДД обращаются с ними как с самыми обычными участниками дорожного движения, например, останавливают для выборочной проверки документов.

Как рассказали VC в пресс-службе «Яндекса», их беспилотный автомобиль сотрудники ГИБДД остановили 8 октября. К счастью, в салоне машины находился инженер, который смог объясниться с инспекторами.

Что именно инженер, ехавший в беспилотнике, сказал сотрудникам ГИБДД, неизвестно. Но у пользователей интернета есть версии, как могла происходить встреча инспекторов и беспилотника.

«Яндекс» ведет работу над созданием беспилотного автомобиля для сервиса такси с 2016 года. Прототип беспилотника компания показала в мае 2017 года. Первые испытания автомобиля проводились в Москве, а для дальнейшего тестирования был выбран Иннополис в Татарстане.