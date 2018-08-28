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«Яндекс» протестирует беспилотные автомобили в Иннополисе

Meduza
07:45, 28 августа 2018
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В Иннополисе создадут тестовую зону для испытаний беспилотных автомобилей «Яндекса». Соответствующее соглашение подписали правительство Татарстана и интернет-компания.

В Иннополисе создадут пять точек посадки и высадки пассажиров рядом с ключевыми городскими объектами. Воспользоваться беспилотными машинами смогут все взрослые жители города, давшие согласие на участие в тестировании.

«Иннополис, — говорится в сообщении „Яндекса“, поступившем в „Медузу“, — стал первым в Европе городом, где можно воспользоваться беспилотником для повседневных поездок».

Пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский рассказал «Медузе», что по Иннополису будут ездить два беспилотных автомобиля.

Yandex Self-Driving Car. The launch of the first autonomous ride-hailing service in a European city
Яндекс.Такси

На видео можно заметить, что пользователь вызывает машину через бота в Telegram, доступ к которому в России пытается заблокировать Роскомнадзор. Грабовский назвал это временным решением.

«Яндекс» ведет работу над созданием беспилотного автомобиля для сервиса такси с 2016 года. Прототип беспилотника компания показала в мае 2017 года. Первые тестовые испытания автомобиля проводились в Москве.

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