Беспилотная машина «Яндекса» проехалась по заснеженным Хамовникам

«Яндекс» показал видео из салона своего беспилотного автомобиля, который прокатился по улицам московского района Хамовники после снегопада. Машина, построенная на базе «Тойоты», проехала в том числе по однополосным улицам с автомобилями, припаркованными у обочины, и пешеходами, идущими по дороге.

Судя по ролику, беспилотник ездил на скорости около 25 км/ч, но иногда разгонялся до 30 км/ч.

Yandex Self-Driving Car. Moscow streets after a heavy snowfall Яндекс.Такси

На видео скрыто содержимое экрана, установленного в салоне машины. Как пояснили «Медузе» в пресс-службе «Яндекса», на монитор выведена техническая информация — как беспилотник видит окружающий мир. Информация нужна инженерам и водителю-испытателю, чтобы контролировать ситуацию.

Езда самоуправляемой машины зимой и летом сильно отличается. Это связано как с поведением самого автомобиля на дороге, так и с обработкой информации об окружающем мире. «Изображение с обилием белого сильно отличается от картинки, которую беспилотник „видит“ летом. Зимой сложнее выявить очертания дороги, считать дорожную разметку и знаки», — объяснили в «Яндексе».

Разработкой беспилотного автомобиля занимается «Яндекс.Такси». В мае 2017 года компания показала, как прототип ездит по полигону и пропускает людей. В ноябре беспилотник вывели на заснеженный полигон.